Orange: Wzrost przychodów w 2020 r. mało prawdopodobny, ale EBITDAaL wzrośnie

"Orange Polska ma świadomość daleko idących skutków pandemii dla stylu życia i funkcjonowania ludzi na całym świecie. W tych okolicznościach kluczowe priorytety spółki to zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i pomoc klientom w poczuciu bezpieczeństwa poprzez świadczenie usług telekomunikacyjnych - które są dla nich bardziej istotne niż kiedykolwiek. Spółka natychmiast podjęła szereg działań w celu dostosowania się do sytuacji kryzysowej oraz zapewnienia ciągłości działalności i ograniczenia ryzyk wynikających z pandemii. Ogromna większość pracowników spółki wykonuje swoje obowiązki zdalnie" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do początkowego wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Orange Polska, w oparciu o obserwacje z pierwszych tygodni, spółka chciałaby podkreślić, co następuje:

"Na podstawie oceny początkowego wpływu pandemii na perspektywy finansowe Orange Polska, zarząd ocenia, że obecnie mało prawdopodobny jest oczekiwany wcześniej wzrost przychodów w roku 2020. Jest to związane głównie z oczekiwanym spadkiem przychodów ze sprzedaży sprzętu i usług roamingowych. Spadkowi przychodów z tych źródeł będzie towarzyszył spadek kosztów sprzedanego sprzętu oraz kosztów międzyoperatorskich. Biorąc to pod uwagę oraz oczekując, że przychody z kluczowych usług odczują w znacznie mniejszym stopniu wpływ kryzysu, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, zarząd nie widzi podstaw do zmiany prognozy wzrostu wskaźnika EBITDAaL w 2020 roku, przedstawionej w raporcie bieżącym 3/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku. Ponieważ jednak sytuacja może się zmieniać bardzo dynamicznie, zarząd będzie ściśle monitorował rozwój kryzysu, jego nasilenie i czas trwania" - czytamy dalej.