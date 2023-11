Orlen odkrył nowe zasoby gazu. Obajtek zabrał głos

"Odkrycie nowego złoża w bezpośrednim sąsiedztwie Giny Krog nie tylko pozwoli Grupie Orlen na zwiększenie produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej, ale poprawi także wskaźniki rentowności i stopień wykorzystania zasobów całego obszaru. Do 2030 r. planujemy zwiększyć ilość produkowanego gazu do 12 mld metrów sześciennych rocznie, z czego połowa będzie pochodzić z Norwegii. Chcemy osiągnąć ten cel przy jednoczesnej redukcji intensywności emisji CO2" - zaznaczył Obajtek.

Prace ruszą jeszcze w tym roku

"Uwzględniając Dougal szacowane zasoby Gina Krog pozostałe do wydobycia wynoszą 13 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Do tej pory ze złoża Gina Krog wydobyto już 17 mln metrów sześciennych ekwiwalentu ropy" - dodaje Orlen.

Operatorem Gina Krog jest Equinor Energy AS, który posiada w nim 58,7 proc. udziałów. Pozostałe należą do KUFPEC Norway AS (30 proc.) oraz PGNiG Upstream Norway AS (11,3 proc.).