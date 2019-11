OT Logistics negocjuje sprzedaż Deutsche Binnenreederei za ok. 19 mln euro

"Potencjalna sprzedaż udziałów niemieckiej spółki oraz jednostek pływających OT Logistics przynależnych do tej działalności pozwoli na zasilenie grupy znaczącą kwotą, która posłużyć może redukcji zadłużenia i uregulowaniu istotnych zobowiązań. To kolejna pozytywna informacja, po umowie sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu, która przybliża nas do celu planu naprawczego, czyli istotnej redukcji zadłużenia oraz wyraźnej poprawy płynności finansowej OT Logistics w kolejnych miesiącach. Niemal cała nasza dotychczasowa aktywność w segmencie żeglugi śródlądowej prowadzona jest w Niemczech. Skala działalność żeglugi śródlądowej w Polsce od wielu kwartałów pozostaje niewielka, głównie z uwagi na nieodpowiedni stan dróg wodnych" - powiedział prezes OT Logistics Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.