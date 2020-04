Panattoni wynajęło w Polsce ok. 425 tys. m2 w I kw., w budowie ponad 1 mln m2

Aktywnie było również na budowie, podkreśla spółka . Od stycznia do marca 2020 r. Panattoni realizowało kilkadziesiąt inwestycji mając w budowie łącznie 1 051 777 m2. Najwięcej nowo budowanej powierzchni przypada na rynki główne - Górny Śląsk, gdzie deweloper realizuje trzy własne centra dystrybucyjne, w tym Panattoni Park Sosnowiec I i II; Warszawę i okolice gdzie powstaje A2 Warsaw Park, Panattoni Park Warsaw South Janki, ale i lokalizacje, które nie były tak chętnie wybierane jak np.: Opole, Legnica czy Gorzów Wielkopolski.

"Do czasu pojawienia się epidemii Covid-19, e-commerce był jednym z motorów napędowych logistyki. Ostatnie tygodnie wszystko zmieniły, a konsumenci masowo przenieśli się z klasycznych kanałów dystrybucji do internetu. Sklepy internetowe notują zarówno rekordowe ilości zamówień, jak i obroty, a e-commerce stał się główną siłą napędową, również dla branży magazynowej. Dzisiejsze przestawienie się konsumentów w tryb on-line, przełoży się na ich późniejsze zachowania. Dlatego, nawet w przypadku spodziewanego spowolnienia, sektor obiektów przemysłowo-magazynowych jest i pozostanie w najlepszej kondycji. Ostatnie tygodnie to trudny i bardzo intensywny czas. Wynajęte przez nas blisko 426 tys. m2 wiążą się z ciężką praca i jednoczesnym realnym wsparciem najemców, którzy reagują na teraźniejszość, często zabezpieczając ciągłość łańcucha dostaw" - skomentował CEO Robert Dobrzycki, cytowany w komunikacie.