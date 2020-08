Passus pracuje nad utworzeniem spółki do ekspansji na rynki europejskie

"Stawiamy na ekspansję zagraniczną. Pierwszym naszym celem jest zwiększenie sprzedaży na rynkach europejskich. Trwają prace nad utworzeniem specjalnej spółki , która będzie sprzedawała nasze produkty na terenie całej Europy. Zdajemy sobie sprawę, jak kosztowna i trudna jest sprzedaż poza granicami kraju. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z wiodącymi międzynarodowymi dystrybutorami rozwiązań IT, aby sprzedawać nasze produkty za pośrednictwem sieci partnerów posiadających silną pozycję na danym rynku" - powiedział ISBtech Dudek.

Kolejny projekt został wybrany do dofinansowywania ze środków unijnych. Po zaakceptowaniu niezbędnych dokumentów i podpisaniu umowy spółka pozyska ponad 4 mln zł ze środków UE.

"Kwotę tę przeznaczymy na prace badawczo rozwojowe nad produktem do dynamicznej klasyfikacji treści internetowych. Nasze rozwiązanie pozwoli skuteczniej chronić dzieci korzystające z internetu. System, w czasie rzeczywistym, analizując ruch sieciowy, wykryje nieodpowiednie treści, a mechanizmy sztucznej inteligencji zweryfikują kontekst ich wystąpienia. W praktyce umożliwi więc korzystanie np. ze stron popularnonaukowych, a pozwoli zablokować dostęp do treści pornograficznych lub np. nawołujących do przemocy" - dodał prezes.