PBKM wstrzymał analizy dot. pozyskania inwestora PE i dual-listingu w Londynie

"Emitent podjął decyzję o kontynuacji analiz w zakresie wybranych scenariuszy dotyczących strategicznych kierunków rozwoju grupy kapitałowej PBKM. Obejmują one m.in.: pozyskanie inwestora strategicznego dla spółki, przeprowadzenie dual-listingu na Deutsche Boerse we Frankfurcie, kolejne podniesienia kapitału skierowane do inwestora lub inwestorów z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym mogące prowadzić do pojawienia się w akcjonariacie spółki akcjonariusza dominującego, lub kolejne finansowania dłużne lub kombinacje niektórych ww. scenariuszy" - czytamy w komunikacie.