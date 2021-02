PE ograniczył liczbę slotów na 2021 r. i przedłużył ważność certyfikatów

"Linie lotnicze będą musiały wykorzystać co najmniej 50% planowanych przydziałów czasu na starty i lądowania w sezonie letnim i zimowym 2021 roku, tak aby mogły one zachować je w kolejnych sezonach. Ponadto Komisja Europejska będzie mogła w przyszłości rozszerzyć nowe zasady na inne sezony i dostosować minimalny poziom wykorzystania do przedziału od 30% do 70%. Pozwoli jej to na szybkie reagowanie na zmieniające się natężenie ruchu lotniczego w czasie pandemii" - czytamy w komunikacie.