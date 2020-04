Pekabex miał 30,5 mln zł zysku netto, 55,45 mln zł EBITDA w 2019 r.

"Zysk z działalności operacyjnej w 2019 roku wyniósł 39 396 tys. zł, co w porównaniu do zysku osiągniętego w 2017 roku (34 972 tys. zł) oznacza wzrost o 12,65%, a w porównaniu do zysku z roku 2018 - spadek o 41,61% (67 473 tys. zł). Podobnie kształtował się wynik EBITDA, który wyniósł 55 449 tys. zł i był niższy od osiągniętego w 2018 roku (81 903 tys. zł) o 32,30%" - czytamy w raporcie.