chemia 1 godzinę temu

PERN finalizuje montaż dachu na zbiorniku 32 tys. m3 w bazie paliw w Koluszkach

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Dobiega końca skomplikowany proces montażu dachu na nowym zbiorniku, przeznaczonym do magazynowania oleju napędowego, w bazie paliw PERN w Koluszkach, podała spółka. To jeden z kamieni milowych budowy obiektu, która zakończy się do połowy przyszłego roku.