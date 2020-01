chemia 50 minut temu

PERN: Transport ropy rurociągiem Przyjaźń odbywa się bez zakłóceń

Transport ropy do Polski rurociągiem "Przyjaźń" odbywa się zgodnie z harmonogramem, podał PERN. To odpowiedź na wcześniejsze informacje, że w związku z remontem odcinka magistrali na Białorusi tranzyt ropy do Polski został zmniejszony o połowę.