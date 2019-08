PFR Nieruchomości sfinansuje budowę 124 lokali w ramach Mieszkanie+ w Radomiu

Prace budowlane ruszą w IV kwartale 2019 roku, a nie (jak wcześniej zakładano) na początku 2020 roku. Przygotowania do uruchomienia tej inwestycji przebiegają w błyskawicznym tempie, podano także.

"Radom wysunął się na pozycję lidera w województwie mazowieckim. To pierwsza inwestycja, którą uruchomimy w tym drugim co do wielkości mieście Mazowsza. Dzięki dobrej współpracy z samorządem, mamy szansę na szybką realizację tej ważnej dla Radomia inwestycji" - zaznaczył prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz, cytowany w komunikacie.