PFR uruchomił program stażowy 'Polska Możliwości' dla polskich studentów z UK

"Uruchamiając program stażowy w dobie Brexitu, dajemy polskim studentom na Wyspach sygnał, że Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju ma do zaoferowania szereg możliwości rozwoju zawodowego, nowych wyzwań i udziału w ważnych projektach. Chcemy konkurować z innymi firmami ofertą pracy w miejscu, które w sposób unikalny łączy ze sobą działalność gospodarczą z misją wspierania kluczowych dziedzin gospodarki, najlepszych przedsiębiorców i samorządów. Warto przy tym podkreślić, że nasz program stażowy przygotowali absolwenci uczelni brytyjskich, więc jest to w dużym stopniu inicjatywa oddolna, dostosowana do oczekiwań samych zainteresowanych. Wierzę, że będziemy ważnym doświadczeniem dla tych, którzy szukają wyzwań i inspiracji" - powiedział wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak, cytowany w komunikacie.