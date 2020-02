PGE współpracuje z Volkswagenem. Przy salonach stanie 300 ładowarek do aut

Posiadacze aut elektrycznych w Polsce będą mieli więcej możliwości, by doładować pojazd. PGE we współpracy z siecią dealerską Volkswagena zainstaluje do 300 nowych punktów ładowania.

Podziel się Dodaj komentarz