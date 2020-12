PGE z niższym ratingiem. Węgiel głównym problemem państwowego giganta

Węgiel staje się coraz bardziej problematyczny dla państwowych spółek energetycznych. Agencja ratingowa EuroRating obniżyła właśnie ocenę kredytową nadaną Polskiej Grupie Energetycznej (PGE). Spadła o jeden stopień z "A-" (7/20) do "BBB+" (8/20).

Przy okazji zmianie uległa tzw. perspektywa ratingu. Jest stabilna (poprzednio negatywna), co oznacza, że w najbliższej przyszłości EuroRating nie planuje ani podwyższyć, ani obniżyć oceny.

"Obniżenie oceny wiarygodności finansowej PGE związane jest z pogarszaniem się warunków makroekonomicznych dla producentów energii z węgla w Polsce, skutkującym systematycznym spadkiem rentowności spółki, a także z pogarszającą się strukturą finansowania energetycznego koncernu" - czytamy w uzasadnieniu.

EuroRating wskazuje, że w ciągu ostatnich czterech lat rynkowe ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla wzrosły z około 4 euro do ponad 30 euro obecnie. Przyczyniało się to do wzrostu kosztów produkcji prądu elektrycznego z paliw kopalnych. A PGE niemal całość (95 proc.) wytwarzanej energii produkuje w ten sposób.

"Na wysokie koszty wytwarzania energii w koncernach energetycznych w Polsce istotny wpływ mają także utrzymujące się wysokie (w porównaniu do cen na rynkach międzynarodowych) ceny węgla kamiennego. Państwowe spółki zmuszane są do zakupów krajowego surowca i nie mogą kupować tańszego i lepszego jakościowo węgla z zagranicy" - wskazują analitycy.

Spada rentowność biznesu

Wyliczają, że rentowność PGE w ciągu ostatnich kilku lat pogarszała się systematycznie na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Marża netto w trzy lata obniżyła się z ponad 10 proc. do zaledwie 2,2 proc.

Sytuację może częściowo poprawić wejście w życie od 2021 roku tzw. rynku mocy, ale agencja spodziewa się, że w dłuższym terminie pozycja wytwórców energii z paliw kopalnych będzie się nadal pogarszać.

Przyczyniać się do tego będzie zarówno wypieranie wysokoemisyjnych źródeł przez coraz szybszy rozwój OZE (wytwarzających energię przy coraz niższych kosztach), jak również polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

EuroRating przyznaje, że na obniżenie oceny ratingowej PGE istotny wpływ miało również pogarszanie się struktury finansowania grupy. Chodzi m.in. o pogarszającą się relację długu oprocentowanego netto do zysków operacyjnych.

Przejęcie i transformacja

Eksperci agencji negatywnie oceniają złożoną przez PGE i PGNiG ofertę przejęcia polskich aktywów czeskiej grupy energetycznej CEZ.

"Wzięcie przez PGE udziału w nacjonalizacji kolejnych jednostek wytwarzających energię ze spalania paliw kopalnych przyczyniłoby się do dalszego zwiększenia ich udziału miksie energetycznym grupy i mogłoby przyczynić się do dalszego wzrostu zadłużenia oraz do osłabienia rentowności" - czytamy w raporcie.

EuroRating dostrzega długoterminowy plan PGE, który ma prowadzić do transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii. Spółka planuje wydać na ten cel w ciągu najbliższych 10 lat aż 75 mld zł.

To w dłuższym horyzoncie powinno przyczynić się do wzrostu rentowności, ale będzie wiązało się ze znacznym wzrostem zadłużenia, co z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego jest czynnikiem negatywnym.