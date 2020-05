PGG ma porozumienie ze stroną społeczną ws. redukcji czasu pracy o 20%

"Porozumienie podpisano na okres jednego miesiąca z mocą od 1 maja tego roku. Strony uzgodniły, że w tym czasie wymiar czasu pracy wszystkich zatrudnionych w PGG S.A. obniżony zostaje o 20%, co zostanie osiągnięte przez wprowadzenie czterech dodatkowych dni wolnych, które przypadną 14, 15, 22 i 29 maja" - czytamy w komunikacie.

Pracownikom przysługiwało będzie wynagrodzenie proporcjonalne do obniżonego wymiaru czasu pracy - składniki wynagrodzeń określone stawkami miesięcznymi ulegają pomniejszeniu w okresie obowiązywania porozumienia o 20%. W porozumieniu zapisano, że proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone w porozumieniu z 21 lutego 2020 r. Dodatkowy dzień wolny nie będzie opłacany, a pracującym wtedy przy zabezpieczeniu ruchu kopalni w zamian udzielony zostanie inny wolny dzień bezpłatny w ciągu tygodnia.

Zarząd PGG zadeklarował, że do 10 czerwca przekaże organizacjom związkowym plan funkcjonowania spółki do końca 2020 r. Ustalono też, że strony przystąpią do rozmów na temat dalszego funkcjonowania spółki.