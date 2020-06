PGM: Motoryzacji w pandemii pomogą zmiany prawne rodem z rynku spożywczego

W ocenie prezesa PGM Adama Sikorskiego, należy skupić się wyłącznie na pomocy dla firm z większościowym polskim kapitałem, ponieważ spora część producentów motoryzacyjnych w Polsce to zagraniczne koncerny, którym i tak teraz pomagają ich macierzyste rządy.

"Nie powinniśmy się obawiać pomocy dla wybranych segmentów rynku czy nawet konkretnych firm, bo tak właśnie działają nasi bardziej doświadczeni sąsiedzi z Europy Zachodniej. Firmy z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem to zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też firmy duże, które osamotnione bez silnej pomocy przeżywają teraz bardzo trudny czas. I to właśnie im polski rząd powinien teraz pomagać. I nie chodzi tu wyłącznie o pomoc finansową, która oczywiście też jest potrzebna, ale także o pewne uwarunkowania prawne, które zarówno w krótkofalowej, jak i długofalowej perspektywie, pomogą polskim przedsiębiorcom z branży motoryzacyjnej zwiększyć ich dostęp do rynku, a w konsekwencji ograniczyć szkody, jakie wyrządzi kryzys" - powiedział Sikorski, cytowany w komunikacie.

Zdaniem PGM, do najważniejszych rekomendacji legislacyjnych można zaliczyć umieszczanie nazwy kraju produkcji i producenta na opakowaniach części zamiennych do pojazdów. Opublikowane niedawno badania potwierdziły, że 88% Polaków jest teraz bardziej skłonnych do kupowania krajowych produktów, bo chce wspierać rodzimych producentów. Dzieje się tak z różnych powodów - od patriotycznych po jakościowe, ale faktem jest, że w dobie kryzysu nasiliła się solidarność społeczna z polskimi wytwórcami. Żeby to wykorzystać, należy mocno wyeksponować informacje o producencie na opakowaniu. Dla skuteczności tego rozwiązania ważne jest, aby importer albo dystrybutor nie miał uprawnienia do nazywania siebie "producentem". Podobne przepisy zostały wprowadzone w branży spożywczej, podkreślono.

Kolejnym pozafinansowym pomysłem na realną pomoc dla branży automotive jest ułatwienie polskim producentom części zamiennych dostępu do krajowych sieci dystrybucyjnych. Od wielu lat borykają się oni z dużym problemem, jakim jest dostęp do krajowego rynku zbytu ich towarów. I choć produkują towary wysokiej jakości, cenione przez producentów pojazdów oraz konsumentów, często zmuszeni są produkować głównie pod markami obcymi (np. markami globalnych koncernów albo sieci handlowych). Motoryzacyjne sieci handlowe wolą udostępniać swoim klientom produkty sygnowane popularnymi markami globalnymi i promować produkty pod własnymi markami handlowymi, które są w znacznej mierze wytwarzane są przez azjatyckich dostawców, wynika z komunikatu.

PGM ponownie sugeruje odwołanie się do dobrych praktyk z rynku rolno-spożywczego i rozciągnięcie pewnych zapisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (albo przyjęcie podobnej ustawy) na rynek sprzedaży części zamiennych do pojazdów. Pomocne byłoby także dodanie skonkretyzowanego czynu nieuczciwej konkurencji do ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (art. 15 ust. 1), polegającego na utrudnianiu 'wykwalifikowanym' dostawcom dostępu do rynku poprzez odmowę przyjęcia do sprzedaży ich produktów przez dystrybutorów, zaznaczono również.

"Takie właśnie rozwiązania umożliwią znacznej grupie polskich producentów części zamiennych szerszy dostęp do rynku i tym samym przetrwanie kryzysu" - czytamy dalej.

Jak podano w materiale, powołując się na informacje z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), sektor motoryzacyjny jest drugim co do wielkości sektorem przemysłowym w Polsce. Około 2,7 tys. mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw związanych z motoryzacją tworzy skomplikowaną sieć powiązań i zależności składających się na tę branżę. Spośród nich możemy wyróżnić ponad 660 certyfikowanych dostawców, a ok. 342 firmy działają ściśle w ramach sektora. Ponad 20 z nich plasuje się w czołówce największych firm w Polsce. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego w 2019 r. wyniosła 160,7 mld zł, czyli o 4,5% więcej niż w 2018 r. Naszą specjalizacją są części i komponenty motoryzacyjne, które stanowią około 59% całej produkcji. Polska zajmuje pod tym względem 1. miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, 4. miejsce w Europie i 9. miejsce na świecie, podsumowano.

Polska Grupa Motoryzacyjna jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskich producentów części dla szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego oraz krajowych firm działających w branży automotive. Zrzesza wyłącznie firmy z polskim kapitałem oraz działa na terenie całego kraju.

