PGNiG i Startup Hub Poland rozpoczęły II rundę programu Poland Prize

Po pierwszej rundzie programu Startup Hub: Poland Prize do współpracy z PGNiG wybrano brytyjski startup Spottitt, który stworzył system analizujący zdjęcia satelitarne obiektów na ziemi i wspierający planowanie lokalizacji oraz monitorowanie infrastruktury energetycznej w trudno dostępnych miejscach. Obecnie trwa współpraca przy pilotażowym wdrożeniu rozwiązania. Jako zwycięzca pierwszej rundy Poland Prize firma Spottitt otrzymała wsparcie finansowe oraz opiekę wykwalifikowanych mentorów, zaproszenie do udziału w warsztatach z profesjonalistami i możliwość korzystania z przestrzeni biurowej do pracy nad swoimi projektami, przypomniano.

PGNiG oraz Fundacja Startup Hub Poland współpracują przy realizacji programu Poland Prize od lutego 2019 roku . Startup Hub Poland odpowiada za rekrutację startupów i koordynację programu akceleracyjnego. W sumie w ramach programu odbędą się trzy rundy. W każdej z nich udział bierze osiem startupów. Docelowo do końca roku powstaną w Polsce 24 innowacyjne zespoły startupowe, które pracować będą nad projektami z obszaru energetyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT). Wszystkie wybrane zagraniczne projekty po utworzeniu swoich spółek w Polsce otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50 tys. euro (non-equity grant) ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

"Konkurs Poland Prize to zaproszenie dla talentów spoza Polski. Jesteśmy w stanie zaoferować korzystne rozwiązania legislacyjne, profesjonalną opiekę mentorów, dostęp do korporacyjnych partnerów biznesowych i finansowanie ich biznesu. Liczba firm chcących rozwijać się w Polsce wciąż wzrasta - dowodem jest ponad 2,4 tys. zagranicznych startupów, które zgłosiły się do naszych operatorów programu, w tym do Fundacji Startup Hub Poland. Spośród wszystkich zgłoszeń operatorzy muszą wybrać te najlepsze: dysponujące dojrzałym produktem i dużym potencjałem wzrostu. W przyszłości to te spółki mogą stanowić o pozycji konkurencyjnej Polski" - wyjaśnił zastępca prezesa PARP Mikołaj Różycki.