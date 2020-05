PGNiG ma umowę na dodatkową moc regazyfikacji w Terminalu LNG od 2022 r.

"W wyniku zawartej na okres 17 lat umowy regazyfikacji, zarezerwowana przez PGNiG moc regazyfikacji LNG wzrośnie z obecnego poziomu około 5 mld m3 gazu do około 6,2 mld m3 od 2022 roku w wyniku uruchomienia usługi przejściowej regazyfikacji, a następnie do poziomu około 8,3 mld m3 gazu po uruchomieniu usługi podstawowej od 2024 roku" - czytamy w komunikacie.

"Terminal LNG w Świnoujściu to miejsce o strategicznym znaczeniu na energetycznej i surowcowej mapie Polski. Jego funkcjonowanie w znacznym stopniu wpływa na uniezależnienie się Polski i krajów sąsiednich od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Dzisiejsze podpisanie umowy, która gwarantuje zarezerwowanie w 100% mocy regazyfikacyjnych Terminala, to doskonała wiadomość dla polskiej gospodarki, bowiem oznacza to wykonanie kolejnego kroku ku niezależności energetycznej państwa. To również zapewnienie stałych i niezakłóconych dostaw błękitnego paliwa dla polskich obywateli, którzy coraz chętniej z niego korzystają" - skomentował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany w osobnym komunikacie Gaz-Systemu.