PGNiG: Pierwsza dostawa LNG z USA w ramach umowy długoterminowej w gazoporcie

"To ważny krok do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego polski i historyczny moment w stosunkach polsko-amerykańskich. Pierwsza dostawa amerykańskiego gazu otwiera nowy rozdział w naszym dążeniu do niezależności energetycznej" - napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście odczytanym podczas konferencji prasowej.

Skroplony gaz został dostarczony przez metanowiec Oak Spirit, który zawinął do terminalu w Świnoujściu po rejsie z Luizjany. Jednostka dostarczyła ok. 165 tys. m3 LNG, co po regazyfikacji daje ok. 95 mln m3 gazu. Jednocześnie była to 65 dostawa do gazoportu od momentu jego uruchomienia.