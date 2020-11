PGNiG wynajmie dwa zbiornikowce do transportu LNG z USA od 2023 r.

"Gazowce to dwie jednostki o pojemności 174 tys. m3 każda, co oznacza, że wielkość ładunku, jaki będzie mógł przetransportować każdy ze statków, to ok. 100 mln m3 gazu po regazyfikacji transportowanego LNG. Termin ich oddania do użytku zbiegnie się w czasie z rozpoczęciem działania terminalu Calcasieu Pass, pierwszej z dwóch instalacji eksportujących skroplony gaz ziemny budowanych przez amerykańską firmę Venture Global LNG, z którą PGNiG ma podpisany jeden z długoterminowych kontraktów" - czytamy w komunikacie.