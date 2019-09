PHN: Kolejne emisje obligacji nie wcześniej niż w przyszłym roku

"Cieszymy się, że pierwsza emisja spotkała się z przychylnym przyjęciem inwestorów. Kolejne będą nie wcześniej niż w 2020 r., ponieważ chcielibyśmy pokazać wyniki kolejnych okresów, by inwestorzy mieli do czego się odnieść, by podjęli decyzję na podstawie efektów naszej pracy, a nie tylko planów. Wielkość emisji uzależniamy od stanu zaawansowania inwestycji i oczywiście sytuacji na rynku" - dodał.