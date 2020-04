Photon Energy nawiązał partnerstwo z RayGen Resources ws. energii odnawialnej

"W ramach wspólnych projektów planowane jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia australijskiej firmy w obszarze technologii PV oraz magazynowania energii. [...] Photon Energy będzie działać jako deweloper projektów i wykonawca w modelu EPC (ang. Engineering, Procurement, and Construction), co oznacza, że firma zajmie się projektowaniem instalacji, dostawą urządzeń, a finalnie ich montażem) oraz - w określonych przypadkach - jako inwestor kapitałowy" - czytamy w komunikacie.

"Inwestycja w RayGen jest pierwszym krokiem w kierunku wytwarzania komponentów dla branży fotowoltaicznej. Zlikwidowanie przerw w dostawcie energii słonecznej oraz jej 24-godzinna dostępność po konkurencyjnych kosztach sieciowych jest swego rodzaju 'świętym Graalem' w branży PV, a RayGen to oferuje. Dzięki partnerstwu będziemy mogli zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań PV przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, jak też w odległych lokalizacjach, poza zasięgiem sieci, np. na wyspach" - powiedział CEO Photon Energy Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

PV Ultra wytwarza energię elektryczną i ciepło ze światła słonecznego skupionego na zamontowanym w wieży odbiorniku fotowoltaicznym. Odbiornik zawiera około 400 modułów PV Ultra, z których każdy wytwarza 2,5 kW energii elektrycznej i 5 kW ciepła. Łącznie jest to 1 MW energii elektrycznej i 2 MW ciepła dla 3 MWp mocy w technologii PV Ultra. Jest to system modułowy, można go więc zwiększać lub zmniejszać w jednostkach 1 MW, dopasowując do różnych projektów i klientów.