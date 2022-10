PiS chce mieć supernadzór w ważnych spółkach. "To próba betonowania układów"

PiS chce umocnić swoją kontrolę nad strategicznymi spółkami, w tym głównie z energetycznego sektora. Zdaniem byłych prezesów tych spółek nie ma to żadnego uzasadnienia. - To próba betonowania istniejących układów. Rząd chce zostawić swoich ludzi na stanowiskach, aby było ich trudniej odwołać, bo szykuje się już do przegranych wyborów - mówią w rozmowie z money.pl.