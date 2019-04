technologie 27 minut temu

PizzaPortal: Rynek zamówień jedzenia online wzrośnie do 6 mld zł w ciągu 5 lat

Rynek zamówień jedzenia online rośnie w tempie do 50% rocznie, a jego wartość to niemal 0,9 mld zł, wynika z raportu PizzaPortal.pl "Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce". Dziś jedzenie w Polsce zamawia prawie 25 mln osób, które z każdym rokiem przeznaczają na ten cel większe środki. Szacuje się, że za pięć lat prawie połowa jedzenia będzie zamawiana przez internet, a rynek osiągnie wartość ok. 6 mld zł.