PKO Leasing sprzedał obligacje wart. 2,5 mld zł, udział EBI to 1,54 mld zł

"Ta przełomowa transakcja jest potwierdzeniem wsparcia Grupy EBI dla rynku sekurytyzacji w Polsce oraz dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki gwarancji udzielonej w ramach tzw. "planu Junckera" oraz współpracy z innymi międzynarodowymi inwestorami mogliśmy pomóc PKO Leasing w zwiększeniu rozmiaru transakcji, co świadczy o atrakcyjności polskiej gospodarki" - powiedział wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje w Polsce Vazil Hudák, cytowany w komunikacie.

EBI podał, że transakcja przyczyni się do zwiększenia dostępu do finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jak i spółek o średniej kapitalizacji we wszystkich sektorach gospodarki. Udział EBI w transakcji pozwoli na wsparcie polskich przedsiębiorców (spełniających kryteria EBI) i dostarczenie finansowania w ramach nowej akcji leasingowej w wysokości 4 360 mln zł (1 006 mln euro).