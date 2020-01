PKP Cargo odebrało ostatnie dwie lokomotywy Vectron od Siemensa, ma ich 20

"Zakupy nowoczesnego taboru, w tym lokomotywy wielosystemowych, to ważna część strategii Grupy PKP Cargo. Chcemy rozwijać działalność zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, a te lokomotywy są ważnym narzędziem do realizacji naszych celów" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

We wrześniu 2015 r. PKP Cargo kupiło 15 lokomotyw Vectron MS z prawem do zakupu kolejnych 5 pojazdów. Na początku 2019 r. firma zdecydowała się skorzystać z tej przedłużonej opcji. Pierwsze trzy pojazdy trafiły do przewoźnika pół roku później, natomiast kolejne 2 zostały odebrane zgodnie z umową w styczniu 2020 r., przypomniano.