PKP Cargo uruchomiło pociągi operatorskie Gdańsk/Małaszewicze - Gliwice - Włochy

"Rozwijanie tej usługi to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, bo wiele firm chce korzystać z kolei, ale oczekują od nas lepszej oferty rynkowej i my im ją dajemy. Pociągi operatorskie podnoszą więc atrakcyjność kolei jako środka transportu towarów" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

Obie relacje są obsługiwane na razie trzy razy w tygodniu o stałych porach. Wybór akurat tych destynacji wynika z uwarunkowań rynkowych - Gdańsk to największy port kontenerowy nad Morzem Bałtyckim, a Małaszewicze to główne miejsce przeładunku pociągów podążających Nowym Jedwabnym Szlakiem między Chinami a Unią Europejską. Dostęp do pociągów operatorskich mają wszyscy klienci, a zlecenia przewozu ładunków są realizowane w praktyce z dnia na dzień. W ramach usługi zapewniony jest także transport kontenerów ciężarówkami z terminala kolejowego do odbiorców ładunków.

"To jest właśnie główna idea i atut pociągów operatorskich: one mają stały dzień i godzinę odjazdu ze stacji początkowej i przyjazdu do punktu docelowego. Klienci wiedzą więc, że jak nadadzą ładunek, to on o tej właśnie godzinie odjedzie i przyjedzie" - wyjaśnił prezes.

W kolejnych miesiącach planowane jest rozszerzenie sieci pociągów operatorskich, obejmie ona także połączenia między portami w Gdańsku i Gdyni a terminalami PKP Cargo Connect w Warszawie i Poznaniu. Składy będą też kierowane do innych terminali Grupy PKP Cargo zlokalizowanych w Polsce i za granicą, możliwa jest też współpraca z terminalami należącymi do zewnętrznych podmiotów. Jednocześnie rosła będzie częstotliwość kursowania pociągów Connect Operator, podano także.

W przypadku pociągów operatorskich atrakcyjny jest także czas przejazdu. Trasę między Gdańskiem a Warszawą lub Poznaniem składy pokonują w 8 godzin, a z Gdańska do Gliwic w 10 godzin, ale realne jest skrócenie czasu przejazdu pociągów. Cała trasa z Gdańska do Piacenzy lub z Małaszewicz do Piacenzy będzie zaś pokonywana w nie dłużej niż trzy dni, co już stanowi znaczne skrócenie czasu przejazdu w porównaniu z konwencjonalnymi pociągami, dodało Cargo.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

