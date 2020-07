PLL LOT sprzedały ok. 0,25 mln biletów w pierwszym miesiącu oferty wakacyjnej

"Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem pasażerów, o czym świadczy liczba sprzedanych biletów - w pierwszym miesiącu przekroczyła ćwierć miliona. Do końca sierpnia br. pasażerowie mogą jeszcze korzystać z pełnej oferty lotów w ramach akcji #LOTnaWakacje" - czytamy w komunikacie.

Ponadto linie planują od września br. powrócić na popularne trasy biznesowe, stopniowo odbudowując mapę regularnych połączeń w Europie. Co więcej nowy, jesienny rozkład zostanie uzupełniony o kilka najbardziej atrakcyjnych kierunków z oferty #LOTnaWakacje.

Jesienią LOT przywróci część regularnie obsługiwanych połączeń nastawionych nie tylko na ruch turystyczny, ale również biznesowy. 1 września br. polski przewoźnik zwiększy częstotliwość rejsów na regularnych trasach europejskich, oferując kilka lotów tygodniowo do Larnaki czy Nicei, a także kilkanaście rejsów m.in. do Frankfurtu, Amsterdamu, Paryża czy Londynu. Jednocześnie, do prawie dwudziestu rejsów tygodniowo wzrośnie liczba częstotliwości połączeń do Brukseli, Pragi, Budapesztu i Wilna, wymieniono.

"Jesienią nasza siatka połączeń i liczba częstotliwości będzie odpowiadała potrzebom pasażerów biznesowych, umożliwiając również turystykę w ramach Starego Kontynentu. Uzupełnimy ofertę połączeń do Europy Zachodniej i zwiększymy częstotliwości rejsów m.in. do Brukseli, Paryża, Kopenhagi czy Frankfurtu. W ramach naszego regionu CEE zaoferujemy pasażerom więcej regularnych lotów do Pragi, Sofii, Lwowa czy Wilna. Nadal nie jest to pełna skala możliwości LOT-u sprzed pandemii, ponieważ uruchamiając kolejne połączenia bardzo uważnie analizujemy sytuację epidemiczną w danym kraju. W planach mamy kolejne kierunki m.in. Stambuł, Tel-Awiw i Sztokholm, ale decyzje o ich uruchomieniu uzależnione są od stabilizacji sytuacji epidemicznej w tych regionach. Będziemy uzupełniać siatkę o nowe połączenia, gdy tylko pojawi się taka możliwość" - powiedział z-ca dyrektora komunikacji korporacyjnej i rzecznik prasowy Krzysztof Moczulski, cytowany w komunikacie.

Ze względu na duże zainteresowanie ofertą europejskich połączeń wakacyjnych, część z nich nadal będzie dostępna w sprzedaży z myślą o pasażerach, którzy planują urlop wczesną jesienią. Będą oni mogli polecieć LOT-em m.in. do Aten, na Zakynthos, Korfu i na Santorini, czy do Olbii na Sardynii, podano także.

"Dane sprzedażowe w pierwszym miesiącu akcji #LOTnaWakacje pokazały, że Polacy chętnie decydują się na urlop za granicą. Już ponad 260 tys. osób zdecydowało się skorzystać z oferty LOT-u odwiedzając m.in. Chorwację, Grecję, czy Bułgarię. Dla wygody pasażerów, bezpośrednie połączenia oferowane są z dziesięciu lotnisk krajowych - Warszawy, Bydgoszczy, Lublina, Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Szczecina, Poznania, Katowic i Rzeszowa. Bilety na wakacyjne połączenia LOT-u dostępne są w atrakcyjnych cenach" - czytamy dalej.

Podstawą wrześniowej siatki LOT-u będą połączenia europejskie, ale pewne zmiany planowane są także na kierunkach dalekodystansowych. Rozwój siatki zależy od zainteresowania pasażerów, sprzyjających regulacji administracyjnych, oraz oczywiście stabilnej sytuacji epidemicznej. W miarę możliwości, od września br. polski przewoźnik powróci na wybrane trasy na Dalekim Wschodzie: m.in. do Pekinu czy do New Delhi, zapowiada przewoźnik.

"Myśląc o planach na jesień musimy pamiętać, że działamy nadal w realiach globalnej pandemii. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów i załóg pokładowych. Śledzimy na bieżąco informacje o procedurach związanych z podróżowaniem i przypominamy o tym także naszym pasażerom. Planujemy utrzymanie wszystkich kierunków dostępnych w siatce połączeń, ale podobnie jak każdego innego przewoźnika na świecie, obowiązują nas obostrzenia międzynarodowe. W przypadku zmian rozkładu związanych z sytuacją epidemiczną, pasażerowie są informowani z odpowiednim wyprzedzeniem, otrzymają także możliwość dokonania bezpłatnej zmiany w swojej rezerwacji" - zakończył Moczulski.

Polskie Linie Lotnicze LOT miały ponad 10 mln pasażerów w 2019 r. Jedynym udziałowcem PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza.

