PLL LOT zwiększą liczbę połączeń do Pekinu do 7 tygodniowo od końca października

"Od kilku lat ubiegaliśmy się o zwiększenie częstotliwości rejsów do Chin, ponieważ dostrzegamy w tym połączeniu ogromny potencjał biznesowy. Nowa inwestycja infrastrukturalna, jaką jest lotnisko Pekin-Daxing otwiera nam możliwości rozwoju w jednej z największych i najprężniej rozwijających się gospodarek świata. Tym samym, z trzech dotychczasowo obsługiwanych rejsów między Warszawą a Pekinem, z końcem października zwiększymy oferowanie do siedmiu połączeń tygodniowo. To nie tylko doskonała propozycja dla pasażerów podróżujących turystycznie i biznesowo między Polską a Chinami, ale również dla osób rozpoczynających swoją podróż z wielu miast Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej" - powiedział prezes Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie.