Pociągi Pesa 760M rozpoczęły testowe jazdy z pasażerami na Białorusi

"Trzy nowe 6-członowe pojazdy spalinowe Pesa 760M od 8 grudnia regularnie obsługują przewozy w klasie biznes na linii Mińsk-Witebsk. Pokonują tę trasę w 3 godziny (bez przystanków pośrednich) lub 3 godziny i 16 minut (zatrzymując się na stacjach w Boguszewsku, Orszy, Tołoczynie i Borysowie). Kolej Białoruska planuje otworzyć kolejne tego typu połączenia wewnątrz kraju, m.in. z Mińska do Brześcia na granicy polsko-białoruskiej, a w tym celu Pesa dostarczy do połowy 2020 r. jeszcze 3 pojazdy 760M" - czytamy w komunikacie.

Przewozy realizowane przez nowe pojazdy to zupełnie nowy standard dla klientów korzystających z usług Kolei Białoruskich, podkreśla Pesa. Pojazdy kursują z maksymalną prędkością 140 km/h, są wyposażone w przedziały 1. i 2. klasy, gdzie jest łącznie 300 miejsc siedzących. Komfort pasażerów jest zapewniony dzięki klimatyzacji, dostępowi do Wi-Fi, gniazdkom do ładowania telefonów komórkowych, toaletom próżniowym oraz miejscom dla inwalidów. Liczący ponad 134 metry długości Pesa 760M to aktualnie najdłuższy spalinowy zespół trakcyjny w ofercie największego polskiego producenta pojazdów szynowych.

"Rynek wschodni jest bardzo perspektywiczny ze względu na ogromne potrzeby wymiany taboru szynowego na nowy oraz gęstość infrastruktury kolejowej. Pierwszym szczególnym zamówieniem był dla nas kontrakt na dostawę dwóch spalinowych pojazdów inspekcyjnych 611M wykorzystywanych przez kierownictwo Kolei Rosyjskich. Pojazdy te w ramach testów przekroczyły trudną do osiągnięcia dla szynowych pojazdów spalinowych barierę 200 km/h. Dostawy dla Kolei Białoruskiej to kolejny ciekawy kontrakt. Poza Pesą żaden producent na świecie nie zbudował wcześniej pojazdu spalinowego o takiej mocy i konfiguracji. Od 2020 r. będą one posiadały certyfikat umożliwiający ich sprzedaż poza Białorusią dla klientów z Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu i Armenii. Pojazdami tego typu zainteresowana jest też Litwa" - powiedział dyrektor sprzedaży rynku wschodniego Pesa Bydgoszcz Dariusz Skotnicki, cytowany w komunikacie.

Do tej pory Pesa dostarczyła na rynki wschodnie łącznie 55 spalinowych zespołów trakcyjnych (DMU), w tym na Białoruś 16 DMU, na Ukrainę 14 DMU, na Litwę 22 DMU, do Rosji 2 DMU oraz 1 DMU do Kazachstanu. Oprócz tego wyprodukowała też 117 tramwajów, z których 70 trafiło do Moskwy, zaś 47 do Kijowa, gdzie realizowany jest obecnie kolejny kontrakt na 10 pojazdów. Pierwszy gotowy tramwaj z tego zamówienia wyruszył w tym tygodniu z Bydgoszczy do Kijowa, przypomniano w materiale.

Pojazdy Pesa są eksploatowane w 11 krajach Europy, w sumie spółka uzyskała 23 zagraniczne homologacje dopuszczające produkowane w Bydgoszczy pojazdy kolejowe i tramwaje do ruchu z pasażerami m.in. w Niemczech, Włoszech, Czechach, Litwie czy Ukrainie.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

