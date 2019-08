Poczta Polska zatrudni dodatkowe 360 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Spółka współpracuje z Fundacją Aktywizacja, partnerem wybranym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do realizacji projektu "Praca - Integracja". W jego ramach, do końca br. w Poczcie Polskiej ma znaleźć zatrudnienie (m.in. w placówkach pocztowych i w sortowniach) łącznie 400 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. W wyniku rekrutacji prowadzonych przez fundację zatrudniono już 347 pracowników.

"Obecnie w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1 730 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi ok. 2,2% wszystkich zatrudnionych. Na początku sierpnia spółka złożyła do PFRON zapotrzebowanie dotyczące dalszego wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Poczta Polska chce zatrudnić nowych pracowników ds. obsługi klienta, ds. spraw ekspedycyjno-rozdzielczych, ds. opracowywania przesyłek, ds. opracowywania ładunków, kierowców (samochody do 3,5 tony) oraz listonoszy" - czytamy także.