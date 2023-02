"Polakom nie stała się krzywda". W 2014 roku rząd zrobił to, co musiał z OFE

Byłbym - nazwijmy to - "platonicznym" posiadaczem tych spółek. Własność akcji przysługiwałaby OFE, a więc z uprawnień właścicielskich korzystaliby ich zarządcy - powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Wobec tego akcjonariat spółek nie byłby rozdrobniony. Należałby do elitarnego grona dziesięciu firm zarządzających OFE. Zacznijmy jednak od tego, że "SKOK na OFE" to mit - zresztą bardzo szkodliwy.

Trybunał stwierdził, że co prawda OFE to nie tzw. prywatne pracownicze programy emerytalne, ale postanowił zastosować względem OFE limit 30 proc., właściwy takim prywatnym opcjom oszczędzania.

Rząd spodziewając się takiego wyniku sprawy, już w 2011 r. ograniczył składkę kierowaną do OFE, ważne było też nieuwzględnianie przez Eurostat środków w OFE jako aktywów publicznych, co formalnie zwiększało dług Polski.

OFE to fundusz tworzony wyłącznie z publicznej daniny - składki emerytalnej. Publiczne środki były oddane w prywatny zarząd PTE, ale przez to nie stawały się prywatne. Pełną wartość umorzonych środków zapisano ubezpieczonym na subkontach, a państwo było uprawnione do zamiany sposobu zarządzania publicznymi aktywami. W 2014 r. straciły tylko PTE - w perspektywie pierwszych pięciu lat od reformy ok. 2,87 miliarda zł prowizji.