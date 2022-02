Policzyli, na jak długo Ukrainie wystarczy zapasów gazu. To zaledwie kilka dni

Warszawa 33 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

.Ludzie a Dlaczego dzisiaj Szanowny Pan Premier Donald Tusk nie wyjdzie i nie przeprosi Polakow za to ze on i jego rzad podpisywali niekorzystne umowy energetyczne dla Polski ? Czemu nie przypomni jak bylo ? Czemu nie odpowie na pytanie kto jest odpowiedzialny za drogi prad dla Polakow w 2022r. Trzeba zaczac o tym mowic otwarcie kto za to odpowiada. Zapytajcie szefa EPL dlaczego gra do jednej bramki z Niemcami jeśli chodzi o cenę energii dla Polaków , 60 % ceny to podatek Tuskowy z unii , dojdzie fit for 55 to leżycie i kwiczycie , ale czy do wyborcow peło coś dociera czy tylko przekaz antypolskiej prawdy 24 na dobe. 2014 r ZGODA PREMIER KOPACZ NA DROGI PRĄD DLA POLAKÓW , ZAPŁACIMY ZA KOMPROMIS KLIMATYCZNY PREMIER KOPACZ , NA CO ZGODZIŁA SIĘ PREMIER KOPACZ W BRUKSELI? 1. Na KONTYNUACJĘ PŁACENIA (PARA)PODATKU od produkcji prądu z węgla. 2. Na OGROMNĄ PODWYŻKĘ stawki tego (para)podatku płaconego przez elektrownie w postaci tzw. uprawnień CO2. Rosnące ceny energii to koszt naszego bycia w UE przez ostatni rok unijny parapodatek wzrósł z 27,26 euro w listopadzie 2020 roku do 90 euro obecnie.Już 60% ceny prądu w Polsce stanowi zielony haracz unijny. Cena 1 MWh gazu w X 2020- 13.5 EU, cena 1 MWh gazu w X 2021- 115,0 EU. Sojusz niemca z sowietami kwitnie. Polak płaci. Przez rosnące unijne ceny uprawnień CO2 Polska traci rocznie miliardy zł. W 2021 stracimy 16-18 mld zł. W ciągu 7 lat stracimy wartość min. 1/5 przyznanych Polskę dotacji w budżecie UE czyli ponad 120 mld zł! Polska jako państwo w całym okresie 2013-2020 otrzy-mywała średnio ok. 41 mln ton uprawnień mniej niż wynosiły emisje z instalacji obję-tych systemem EU ETS. Tyle więc per saldoPolska musiała dokupować uprawnień do emisji CO2.Oszacowanie deficytu uprawnień CO2 dla Polski w latach 2021 – 2023 Koszt deficytu dla Polski na poziomie 65 mln t/rok będzie zależał od ceny uprawnień emisyjnych. Przy cenie 54 euro/t i kursie 4,5 zł/euro wyniesie 15,8 mld zł rocznie. Przy cenie 61 euro/t i kursie 4,5 zł/euro wyniesie 18 mld zł rocznie. Oznacza to, że w obecnej unijnej 7-letniej perspektywie budżetowej Polska per saldo przy dzisiej-szych cenach CO2 straci minimum 112 mld-126 mld zł.Polska tylko z samego faktu uczestnictwa w unijnym systemie han-dlu emisjami straci co najmniej 1/5 wartości dotacji w budżecie UE przydzielonych w najbliższych 7-latach Polsce. Wartości te oznaczają, że wydatki polskich przedsiębiorstw na zakup uprawnień będą o 16-18 mld zł większe od przychodów ze sprzedaży uprawnień uzyskiwanych przez rząd. Należy mieć na uwadze powyższe, czytając pojawiające się informacje o przy-chodach jakie rząd uzyskuje ze sprzedaży uprawnień, a także, czytając wypowiedzi urzędników unijnych czy polityków prokli-matycznych, twierdzących, że Polska zara-bia na systemie handlu emisjami EU ETS.Deficyt na poziomie 65 mln t został wyznaczony dla celu reduk-cji 40% do roku 2030. Wdrożenie uzgod-nionego przez Radę Europejską w grudniu 2020 r. już celu 55% redukcji do 2030 r. po-głębi ten deficyt jeszcze bardziej.Niestety, bez przeprowadzenia reformy unijnego systemu handlu emisjami koszty emisji CO2, a tym samym koszty dla od-biorców energii elektrycznej i ciepła w Pol-sce będą nadal drastycznie rosły.