Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań

"Bank zobowiązał się wobec spółki , że w okresie do dnia zawarcia porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania spółki przez bank, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 r., do powstrzymania się od wykonywania swych praw wynikających z umowy kredytowej w takim zakresie, w jakim wykonywanie praw banku miałoby na celu lub skutkowałoby spłatą lub innym zaspokojeniem roszczeń banku w sposób inny niż przewidziany umową" - czytamy w komunikacie.

"Spółka zobowiązała się m.in.: (i) w okresie obowiązywania powstrzymać się od składania dyspozycji udostępnienia kredytu inwestycyjnego w zakresie drugiej oraz trzeciej transzy, (ii) do przedstawienia bankowi, w określonych w umowie terminach, planu podejmowanych działań wraz z harmonogramem zakończenia realizacji projektu future wraz z informacją o przewidywanej realizacji budżetu kosztów tego projektu, (iii) do doprowadzenia do zakończenia prac nad prospektem emisyjnym związanym z emisją akcji serii e, tak aby dokonać jego publikacji w jak najszybszym terminie (iv) do przedstawienia bankowi, w określonych w umowie terminach informacji o statusie sporu sądowego nt. roszczeń, jakie orlen projekt sa wysuwa względem spółki (v) do informowania w określonych w umowie terminach o postępach w procedurze wyboru generalnego wykonawcy projektu future" - czytamy dalej.