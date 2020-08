Polyslash zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek

"Sprzedaż gry 'We. The Revolution', która miała premierę w ubiegłym roku, pozwoliła naszemu studio bardzo się rozwinąć i miała kluczowy wpływ na wzrost wyników finansowych. Była to gra artystyczna, której celem nie była maksymalna monetyzacja, w przeciwieństwie do naszej najnowszej produkcji, a więc 'Mech Mechanic Simulator', który jest dla nas projektem komercyjnym. Oczywiście, dalej priorytetem jest gracz i dostarczenie mu wysokiej jakości gry. Popularność symulatorów jest bardzo duża, w związku z czym jesteśmy przekonani, że najnowszy symulator przyjmie się bardzo dobrze, a potencjalne wyniki ze sprzedaży będą kolejnym czynnikiem rozwoju naszej działalności, tak jak to miało miejsce przy We. The Revolution" - dodał Ciślak.