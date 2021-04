Ponad 2 miliardy złotych straty PKO BP. Przez pandemię i kredyty we frankach

Kreatywna ksi... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Zaksięgowano 6.7 mld na hipotetyczne ugody z frankowiczami. Wychodzi im strata 2 mld. Dzięki temu zapłacą zero zł podatku. Gdyby tego nie zrobili to mieliby 4.7 mld zł przychodu i jakieś 0.5mld podatku do zapłacenia. Księgowym należy się premia!!!