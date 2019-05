Port Lotniczy Warszawa/Modlin zwiększył liczbę pasażerów o 2,9% r/r w kwietniu

"W dniu 25 kwietnia wystartował z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin pierwszy rejs czarterowy TUI Poland do Hammametu w Tunezji. Klienci tego biura podróży, od 29 maja, będą również mogli latać do Antalii w Turcji. Natomiast 3 czerwca uruchomione zostaną rejsy do Tirany w Albanii. 6 maja 2019 wystartował z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin pierwszy rejs czarterowy Itaki do Malagi w Hiszpanii. W ofercie Itaki na ten rok są również: Albania, Bułgaria, Grecja i Turcja. W końcówce maja wystartują loty kolejnego touroperatora - Grecos, specjalizującego się w turystyce do Grecji. Obsługiwane kierunki to Kefalonia i Kreta" - wymieniono w komunikacie.