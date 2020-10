Pracodawcy RP: Odroczenie objęcia CIT-em spółek komandytowych im nie pomoże

" Ministerstwo Finansów zapowiedziało przesunięcie wejścia w życie przepisów wprowadzających opodatkowanie spółek komandytowych . To, niestety, tylko odroczenie wykonania kary za niewinność na przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w tej formie" - czytamy w komunikacie.

Wczoraj minister finansów Tadeusz Kościński poinformował o planach przesunięcia wprowadzenia opodatkowania spółek komandytowych na maj 2021 r "ze względu na trudności, z jakimi muszą się mierzyć w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną", by dać im "więcej czasu na przygotowanie się do zmian w prawie".

Zapis o objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który 7 października został skierowany do dalszych prac Komisji Finansów Publicznych. Początkowo planowano, by opodatkowanie to weszło w życie od stycznia 2021 r.