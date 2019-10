Premiera Sniper Ghost Warrior Contracts za miesiąc. Prezes CI Games sprzedaje akcje

- Mocno wierzę, że mimo dużo niższego budżetu mamy znacząco lepszą grę od SGW3. Zarówno pod kątem gameplay jak i strony wizualnej. (...) Nie mamy jeszcze twardych danych co do szacowanej sprzedaży ale uważam, że jest wiele elementów, które przemawiają za udaną premierą - przekonuje Marek Tymiński.

Co na to drobni inwestorzy giełdowi? Po notowaniach akcji CI Games nie widać większych ruchów. To oznacza, że inwestorzy zachowują spokój. W środę kurs akcji wahał się od 1,03 do 1,08 zł. W czwartek przed południem wynosił 1,04 zł.