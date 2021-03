Prezes Fabryki Broni "Łucznik" odwołany. Dymisja zamiast obiecanego wsparcia

B52 wczoraj zgłoś do moderacji 11 5 Odpowiedz

Znajdzie się inny prezes. Ale co wynalazkiem giętej lufy do karabinu Grot. Prawdziwy polski wynalazek. Opisywany wcześniej w „przygodach barona Munchausena”, ale dopiero Łucznik potrafił to wykonać. Teraz można strzelać Grotem zza węgła.