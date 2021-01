Prezes PKN Orlen: Polska Presse wraz z Ruchem mają pomóc rozwijać segment detalu

"Dziś nie da się robić biznesu tylko i wyłącznie na przerabianiu ropy naftowej i paliw. Dzisiaj Orlen mocno inwestuje. Budujemy nowoczesną petrochemię, idziemy w filar energetyczny. Orlen przeznacza na inwestycje ok. 9 mld zł. Prowadzimy także procesy akwizycyjne, które wzmacniają Orlen i budują dodatkowe gałęzie biznesu, bo tak się dzisiaj buduje nowoczesny koncern. Jednym z filarów naszego biznesu jest detal, gdzie bardzo mocno rośnie również sprzedaż pozapaliwowa. Zgodnie ze strategią firmy, ten obszar będziemy mocno rozwijać. Do tego była nam potrzebna akwizycja Grupy Ruch. I właśnie zakup Polska Presse również wiąże się ze sprzedażą detaliczną. Każda rozsądna firma tej wielkości musi mieć odpowiednie narzędzia, by budować pewien portfel klienta, którym dziś trzeba oferować zdecydowanie większą ilość usług. Musimy mieć narzędzia, żeby do tego klienta dotrzeć" - powiedział Obajtek podczas połączonego posiedzenia sejmowych Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Kultury i Środków

Przekazu.