Primark otworzy swój pierwszy sklep w Polsce - 20 sierpnia w Warszawie

Projekt oraz układ salonu powstały w oparciu o najnowszy, nowoczesny koncept sklepów Primark. W sklepie dla klientów przygotowano 30 kas oraz m.in. dostęp do bezpłatnego Wi-Fi. Z myślą o bezpieczeństwie pracowników i klientów, w sklepie zapewniono liczne środki ochronne, podano także.

"Primark jest już dobrze znaną marką w Polsce, dlatego tym bardziej cieszy nas możliwość zaoferowania klientom z Warszawy i regionu 'niesamowitej mody w niesamowitych cenach' oraz to, że staniemy się częścią lokalnej społeczności warszawskiej. Polska jest ważnym rynkiem dla sieci Primark i stanowi kolejny kamień milowy w naszej ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział sales and operations manager w Primark Polska Maciej Podwojski, cytowany w komunikacie.

Primark to międzynarodowej marka odzieżowa, która oferuje najnowszą modę, kosmetyki i wyposażenie domu o najlepszym stosunku jakości do ceny, zgodnie z hasłem: "niesamowita moda w niesamowitych cenach" ("Amazing Fashion at Amazing Prices"). Założona w założona w Dublinie w 1969 r. roku firma obecnie posiada ponad 380 sklepów i niemal 1,5 mln m2 powierzchni handlowej w 12 krajach: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Holandii, Belgii, Austrii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Słowenii. Primark zatrudnia ponad 70 000 osób, a w roku obrotowym 2018/19 otworzył 15 sklepów, tworząc ponad 4 500 miejsc pracy.