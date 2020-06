Provident: Pandemia nie wpłynęła na postanowienia odnośnie urlopu 20% Polaków

W związku z faktem, że kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały plany wakacyjne przed wybuchem pandemii - to też częściej niż mężczyźni przyznawały, że pod wpływem epidemii zmieniły plany.

Respondenci w wieku do 24 lat, nieco częściej niż pozostali planowali wypoczywać zarówno w kraju, jak i za granicą, natomiast badani w wieku powyżej 50 lat częściej niż pozostali planowali zostać w domu bądź nie posiadali jeszcze planów.

Co czwarty z tej grupy badanych zdecydował się wypoczywać w innym miejscu, a 16,7% nie wie jeszcze, jaką decyzję podejmie i w związku z tym czasowo zawiesiło swoje plany, dodała.

"Ze względu na sytuację, duża część Polaków postanowiła wypocząć tylko w kraju - zadeklarowało tak 43,7% badanych. W domu zostać chce co czwarty. Zaledwie 7,2% planuje zagraniczny urlop, a 5,6% będzie spędzać go zarówno w Polsce jak i za granicą. Pandemia zweryfikowała przede wszystkim plany wakacyjne najmłodszych badanych (do 24 lat). Badani z tej kategorii wiekowej częściej niż pozostali wskazują, że planują zostać w domu" - napisano w komunikacie.