Przedwyborczy "cud górniczy". Wielotysięczne premie przed wyborami

Czterdziestolecie wydobycia węgla w kopalni LB Bogdanka wypadało w końcówce ubiegłego roku. Pod koniec listopada 1982 r. uruchomiono pierwszą ścianę wydobycia w kopalni. To z okazji tego jubileuszu pracownicy kopalni mają otrzymać wysokie premie - donosi serwis investing.com, powołujący się na informację Onetu.

Zaskakuje jednak ostateczny termin wypłat, ponieważ następują one niemal rok później, tuż przed wyborami 15 października. Zapytaliśmy LW Bogdankę o tę kwestię, czekamy na komentarz w tej sprawie.

Jak podaje portal, spółka wypłaci 5200 pracownikom w sumie 124 mln zł - to daje średnio ok. 24 tys. zł premii na osobę. Wysokość nagrody ma być uzależniona od stażu pracy.

Przedwyborcze prezenty

To nie pierwszy taki przedwyborczy cud - zauważa investing.com. Premie bożonarodzeniowe wysokości 6 tys.zł zostały przekazane pracownikom Orlenu w pierwszych dniach października. Do tek pory ich wysokość wynosiła ok. 1,5 tys. zł i były ogłaszane pod koniec grudnia.