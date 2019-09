Przegląd informacji ze spółek

Arctic Paper Kostrzyn, spółka zależna Arctic Paper, podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker'a", o całkowitej wartości ponad 40 mln zł, przy czym maksymalna wartość dofinansowania to ok. 16,4 mln zł, podał Arctic.

BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowego zysku netto za II kw. 2019 r. w kwocie 243 972 498,6 zł oraz na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie skonsolidowanym zysku netto skonsolidowanego za II kw. 2019 r. w kwocie 217 059 983,56 zł, podał bank.

CreativeForge Games (CFG) podpisało aneks do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań, podała spółka. Na mocy porozumienia stron CFG zadeklarowało jednorazową spłatę około 50% zadłużenia. Studio oświadczyło, że spłata pożyczek jest niezależna od planowanych terminów premier gier komputerowych i nastąpi do końca marca 2022 roku.

PGE Obrót i należąca do niego spółka Enesta zaoferowały pakiet usług technicznych dla właścicieli oraz zarządzających przedsiębiorstwami, podało PGE Obrót. Usługi proponowane w ramach nowej oferty pozwalają na stabilizację cen i optymalizację kosztów w zakresie gospodarowania mediami, poprawę sprawności technicznej urządzeń i instalacji, a także zwiększenie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw energii. Wymierną korzyścią jest również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co przyczynia się do wsparcia działań proekologicznych, podkreśliła firma.