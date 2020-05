Przegląd informacji ze spółek

Play rozszerzył ofertę pakietów telewizyjnych dla użytkowników Play Now i Play Now TV o pakiet "News" z kanałami informacyjnymi, podał operator.

Ferrum odnotowało ok. 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., tj. o ok. 225 tys. zł mniej w porównaniu do straty netto poniesionej za I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.