Przegląd prasy

--Całkowite koszty zarządów 7 największych banków z GPW wzrosły o 12,8% r/r do 158 mln zł w 2019 r. wg gazety

--OIGPM: Wartość eksportu mebli wzrosła do 10,6 mld euro w 2019 r.

--Stolarski z Santander BM: Rezerwy na hipoteki frankowe powinny w tym roku spaść do ok. 0,5 mld zł z 1,5 mld zł w ub.r.

--Ghelamco Invest wyemituje obligacje serii PPO wartości do 50 mln zł

--KNF: Bank Pekao spełnia wymogi do wypłaty dywidendy wys. do 75% zysku za 2019

--Play zaprezentował nową odsłonę serwisu Play Now

--Grupa Azoty chce sprzedawać 50 ton filamentów do druku 3D w 2021 roku

--MR: Deficyt mieszkaniowy to 641 tys. lokali, powinien rozwijać się rynek najmu

--Solaris zwiększył sprzedaż do rekordowych 1 487 pojazdów w 2019 r.

--Samar: Import aut używanych wzrósł o 6,2% r/r do 81,9 tys. sztuk w lutym

--Grupa INC pracuje nad 11 IPO, chce zapewnić klientom 20 mln zł środków w I półr.

--Obroty E.Leclerc wzrosły o 6,5% r/r do 3,1 mld zł w 2019 roku

--Crowdway zakłada, że wesprze oferty do 18 spółek na 25 mln zł do końca roku

--OTB Ventures dołączył do DVN - globalnej sieci funduszy venture capital

--Inpro wprowadziło do oferty 176 lokali w ramach III i IV etapu os. Optima

--Altus TFI ogłosiło ofertę skupu do 5,2 mln akcji własnych po 10 zł za sztukę

--Akcjonariusze Asseco SEE zdecydują 31 III o wypłacie 0,74 zł dywidendy na akcję

--Setanta: All in! Games ma umowę wydawniczą z Rivers and Wine Studios