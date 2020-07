Przegląd prasy

--Jedna trzecia firm w Polsce inwestuje w efektywność energetyczną - to znacznie poniżej średniej unijnej

--W niektórych obiektach już wszyscy najemcy podpisali nowe umowy, u dużych operatorów galerii to także 80-90% porozumień

--Patkowski z MF: Docelowo warto zastanowić się nad likwidacją klina podatkowego i podążaniem taką ścieżką, by osoby mniej zarabiające mogły płacić trochę niższy PIT

--KE wzywa Polskę do przestrzegania przepisów, dot. efektywności energetycznej

--KE wezwała Polskę do przestrzegania prawa UE, dotyczącego praw podróżnych

--Analizy.pl: Średnie mies. stopy zwrotu TFI w zakresie od -0,1% do +6,6% w VI

--Zarząd Polwaksu z prezesem Leszkiem Stokłosą podał się do dymisji

--SimFabric: Gra 'Driftland: The Magic Revival' w certyfikacji na Nintendo Switch

--Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł

--Stopa bezrobocia w USA spadła do 11,1% w czerwcu

--Citi: Cena miedzi wzrośnie do ok. 6300 USD za tonę do połowy 2021 roku