Przejęcie Lotosu przez Orlen. Negocjacje mogą wydłużyć cały proces

Od wielu miesięcy mówi się o wielkiej fuzji w polskiej branży paliwowej. Ciągle jednak nie doszło do przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. W piątek prezes Daniel Obajtek przyznał, że dostrzega możliwości przedłużenia upływającego z końcem czerwca terminu wyłonienia partnera do przejęcia wydzielonych aktywów grupy Lotos.

Obecnie w Gdańsku trwa wydzielenie rafinerii z Lotosu. Obajtek podkreślił, że w tym procesie do rozstrzygnięcia jest wiele różnych, skomplikowanych spraw, kwestii udziałów, koncesji czy IT.

- Wszystko jest potrzebne do tego, aby później było zwymiarowane, wyceniane przez naszych partnerów, więc robimy to zgodnie z zasadami. Jak nam zabraknie czasu, to będziemy [z przedłużenia negocjacji] korzystać, ale może to nie wpłynąć na wydłużenie transakcji. Po tym wszystkim, co zrobimy, transakcja jest stosunkowo prosta, bo wycenę można szybko zrealizować - tłumaczy prezes.