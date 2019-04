PSG z Grupy PGNiG planuje projekty za ok. 3,2 mld zł na persp. fin. UE 2021-2027

W wyniku oceny inwestycji 11 projektów zostało uznanych za zidentyfikowane, jako najlepiej spełniające kryteria postawione przez Ministerstwo Energii, w pierwszej kolejności kwalifikujące się do dofinansowania. Jednak z uwagi na ograniczoną kwotę środków UE przeznaczoną na wsparcie projektów z obszaru dystrybucji gazu, możliwe było zawarcie jedynie 9 umów o dofinansowanie. Wartość 9 projektów dla których zawarto umowy to 521 mln zł, dofinansowanie 227 mln zł (co stanowi ok. 95% wartości alokacji na sektor dystrybucji) oraz 440 km budowanych i modernizowanych gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia i średniego ciśnienia.